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Смерть в бассейне: актер погиб в Москве 

Мария Иванова 12 минут назад
Смерть в бассейне: актер погиб в Москве
Фото: соцсети
В одном из бассейнов на севере Москвы погиб актер Ренат Кафиятуллин. Как пишет «Московский комсомолец», смерть 26-летнего актера напоминает недавнюю гибель дочери актера Владимира Конкина.
По данным газеты, Кафиятуллин пришел в бассейн вечером 7 октября и потерял сознание во время плавания. Сотрудники комплекса попытались реанимировать его, но безуспешно.
«МК» отмечает, что Кафиятуллин служил в молодежном театре Вячеслава Спесивцева. Он играл главные роли в спектаклях по произведениям русской классики.
Прямо из горла: Конкина выпила бутылку вина перед бассейном
Как писал «Рамблер», о смерти 32-летней дочери Конкина Софии стало известно 24 сентября. Женщина утонула в бассейне фитнес-клуба.
Сообщалось, что она пришла в бассейн поздним вечером, когда других посетителей почти не было. Ее нашли почти на дне и быстро вытащили из воды. Скорая прибыла за считанные минуты, медики смогли восстановить сердечный ритм женщины, но дыхание вернуть не удалось. Она скончалась в реанимации Боткинской больницы.
Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении сотрудников фитнес-клуба. Позже появилась информация, что в крови Конкиной нашли около трех промилле алкоголя и снотворное.
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Происшествия , Владимир Конкин , Вячеслав Спесивцев , Московский комсомолец , Москва
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