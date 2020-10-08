Смерть в бассейне: актер погиб в Москве 

В одном из бассейнов на севере Москвы погиб актер Ренат Кафиятуллин. Как пишет «Московский комсомолец», смерть 26-летнего актера напоминает недавнюю гибель дочери актера Владимира Конкина

По данным газеты, Кафиятуллин пришел в бассейн вечером 7 октября и потерял сознание во время плавания. Сотрудники комплекса попытались реанимировать его, но безуспешно.

«МК» отмечает, что Кафиятуллин служил в молодежном театре Вячеслава Спесивцева . Он играл главные роли в спектаклях по произведениям русской классики.

Как писал «Рамблер», о смерти 32-летней дочери Конкина Софии стало известно 24 сентября. Женщина утонула в бассейне фитнес-клуба.

Сообщалось, что она пришла в бассейн поздним вечером, когда других посетителей почти не было. Ее нашли почти на дне и быстро вытащили из воды. Скорая прибыла за считанные минуты, медики смогли восстановить сердечный ритм женщины, но дыхание вернуть не удалось. Она скончалась в реанимации Боткинской больницы.

Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении сотрудников фитнес-клуба. Позже появилась информация, что в крови Конкиной нашли около трех промилле алкоголя и снотворное.