Россиянка сделала пластику в элитной клинике и умерла 

Женщина скончалась на следующий день после пластической операции в Москве. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Вчера в одной из палат в частном медицинском центре «Он Клиник» на улице Большая Молчановка без сознания была найдена 45-летняя жительница Егорьевска, которой днем ранее была проведена платная пластическая операция. Согласно предварительной информации, женщина умерла в результате отрыва тромба.
В пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили ТАСС, что Пресненская межрайонная прокуратура проведет проверку качества и безопасности услуг, оказываемых медицинским учреждением, и соблюдения им требований лицензионного законодательства и законодательства об охране жизни и здоровья граждан.
В сентябре 2019 года, как сообщал «Рамблер», 31-летняя жительница Москвы Татьяна Пронина скончалась после операции по изменению формы и увеличению размера груди в «Сети семейных медицинских центров». Во время операции у нее остановилось дыхание. В Городской клинической больнице №1 у нее диагностировали синдром Лэнса-Адамса (периодическую остановку сердца и дыхания) и энцефалопатию (нарушение кровоснабжения и распад тканей головного мозга).