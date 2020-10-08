Россиянка сделала пластику в элитной клинике и умерла 

Женщина скончалась на следующий день после пластической операции в Москве . Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Вчера в одной из палат в частном медицинском центре «Он Клиник» на улице Большая Молчановка без сознания была найдена 45-летняя жительница Егорьевска, которой днем ранее была проведена платная пластическая операция. Согласно предварительной информации, женщина умерла в результате отрыва тромба.

В пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили ТАСС, что Пресненская межрайонная прокуратура проведет проверку качества и безопасности услуг, оказываемых медицинским учреждением, и соблюдения им требований лицензионного законодательства и законодательства об охране жизни и здоровья граждан.