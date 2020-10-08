Утечку ракетного топлива на Камчатке не подтвердили

"Версия 2: Утечка ракетного топлива с полигона Радыгино. Версия пока не подтверждается. В качестве возможного токсичного вещества назывался гептил (производное гидразина, компонент высококипящего ракетного топлива), но во взятых ранее пробах он не обнаружен. Повторные пробы едут во Владивосток. Версия с утечкой ракетного топлива во время военных учений, соответственно, также не получила пока подтверждения", - написал проректор.
"Распространявшиеся ранее снимки со спутников, где из реки в море что-то льется, не демонстративны: примерно так же выглядит и Налычева, и другие реки после дождя, когда их течение сносит в море ил и песок. Сегодня наши ученые на вертолете облетели Козельский полигон, завтра (в четверг – ред.) запланирована поездка туда и взятие проб. Визуально полигон в порядке, пробы отправятся во Владивосток, об итогах расскажем. Завтра коллеги также исследуют реку Налычева, где вчера активисты обнаружили и засняли на видео желтую пену", - сообщил проректор.
"Побережье Камчатки исторически является зоной, где случается флюктуация численности фитобактерий (ядовитых водорослей), которые продуцируют разнообразные токсины, в том числе нейропаралитические. Эта версия могла бы получить подтверждение, если бы в пробах были обнаружены соответствующие вещества, но проведенные Роспотребнадзором исследования не включают поиск такого класса токсинов. Наши пробы вылетают во Владивосток завтра утром", - написал Земцов.