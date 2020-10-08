Утечку ракетного топлива на Камчатке не подтвердили

Ученые Дальневосточного федерального университета, которые сейчас изучают ситуацию с загрязнением на Камчатке, не подтверждают версию с утечкой ракетного топлива с полигона или во время военных учений, гептил в пробах не найден, сообщил в своем аккаунте в Facebook проректор вуза Дмитрий Земцов

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Ранее ученые ДВФУ вылетели на Камчатку для помощи в исследовании причин загрязнения акватории. Земцов привел основные выводы по итогам второго дня их работы. В том числе версия об утечке нефтепродуктов и льяльных вод с проплывавшего мимо судна пока не подтверждается. Характерной пленки на воде и запаха ученые не наблюдают. Анализ космических снимков нефтяных загрязнений не выявил. Пробы воды, отправленные ранее в Москву , показывают превышение содержания фенола в 2,5 раза, нефтепродуктов - в 3,6 раза, но для массовой гибели гидробионтов этого слишком мало, отмечает Земцов.

"Версия 2: Утечка ракетного топлива с полигона Радыгино. Версия пока не подтверждается. В качестве возможного токсичного вещества назывался гептил (производное гидразина, компонент высококипящего ракетного топлива), но во взятых ранее пробах он не обнаружен. Повторные пробы едут во Владивосток. Версия с утечкой ракетного топлива во время военных учений, соответственно, также не получила пока подтверждения", - написал проректор.

Он отметил, что версия с выбросом ядохимикатов с Козельского полигона, предположительно, по реке Налычева пока не подтверждается.

"Распространявшиеся ранее снимки со спутников, где из реки в море что-то льется, не демонстративны: примерно так же выглядит и Налычева, и другие реки после дождя, когда их течение сносит в море ил и песок. Сегодня наши ученые на вертолете облетели Козельский полигон, завтра (в четверг – ред.) запланирована поездка туда и взятие проб. Визуально полигон в порядке, пробы отправятся во Владивосток, об итогах расскажем. Завтра коллеги также исследуют реку Налычева, где вчера активисты обнаружили и засняли на видео желтую пену", - сообщил проректор.

По его словам, версии с сейсмической активностью и с вредоносным цветением водорослей также пока не подтверждаются.

"Побережье Камчатки исторически является зоной, где случается флюктуация численности фитобактерий (ядовитых водорослей), которые продуцируют разнообразные токсины, в том числе нейропаралитические. Эта версия могла бы получить подтверждение, если бы в пробах были обнаружены соответствующие вещества, но проведенные Роспотребнадзором исследования не включают поиск такого класса токсинов. Наши пробы вылетают во Владивосток завтра утром", - написал Земцов.

В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные.

Минприроды Камчатского края нашло в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов. Позже глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин сообщил, что Росприроднадзор не обнаружил в анализах воды химических реагентов, но подтвердил, что есть небольшие превышения по железу и фосфатам. Расширенный анализ проб воды в Москве будет завершен к 8 октября.