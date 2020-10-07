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СМИ: Насмерть сбившая пешехода Виктория Короткова скрывает влиятельного покровителя 

Daily Storm 5 часов назад
В ночь на 6 октября 25-летняя финалистка «Холостяка» Виктория Короткова насмерть сбила перебегавшего в неположенном месте Кутузовский проспект пешехода. Девушка находилась за рулем Mercedes Gelandewagen, который принадлежит Рагиму Шамшилову — ее предполагаемому возлюбленному. По крайней мере, так заявляет сама Короткова. Вот только, как пишут некоторые Telegram-каналы, например, «Курятник», делает она это для отвода глаз, настоящий же ее любовник предпочитает не светиться.
Сам Рагим после смертельного ДТП опроверг любовную связь с «холостячкой», заявив, что лишь одолжил Виктории машину, поскольку ее автомобиль находится в ремонте. На защиту семейных уз Шамшилова встала и его сестра — она считает брата добропорядочным семьянином и ни о каких любовницах не знает.
На первый взгляд может показаться, что модель просто бросили на произвол судьбы в сложной ситуации, вот только, если верить инсайдерам, все куда сложнее. Издание Spletnik со ссылкой на близких друзей Коротковой пишет о фиктивности отношений модели и Шамшилова — на самом деле девушка уже около двух лет встречается с очень влиятельным бизнесменом, скрывающим свое имя. Настоящий избранник телезвезды якобы специально придумал легенду о романе Виктории с женатым Рагимом.
Те же Telegram-каналы уверяют, что Шамшилов и бизнесами своими не управляет и является лишь номинальным владельцем аптечной сети «Авиценна Фарма», которая на самом деле принадлежит тайному покровителю Коротковой. Настоящие холостяки, за которыми гонятся девушки, видимо, остаются в тени.
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Происшествия , Видео , Виктория Короткова
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