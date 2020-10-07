В Рязанской области введен режим ЧС после пожара на складе боеприпасов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора области Николая Любимова.
По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил обращения с оружием.
Как сообщал «Рамблер», в среду днем на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области произошел пожар. Власти перекрыли федеральную трассу «Каспий». Снаряды разрывались каждые 5-10 секунд. Вечером в Минобороны сообщили о снижении интенсивности взрывов, теперь они происходят с частотой раз в 10 минут. Известно как минимум о двух пострадавших, один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии.