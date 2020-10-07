«Наш дом сложился»: россияне не дождались эвакуации

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«Наш дом сложился первым»: россияне не дождались эвакуации 

Вероника Полынина 40 минут назад
Жители села Желтухино в Рязанской области, где произошел пожар на складе боеприпасов, рассказали, как бежали от взрывов, не дожидаясь эвакуации.
На видео, опубликованном телеграм-каналом Mash, две жительницы села рассказали, что пятиэтажный дом, где они жили, «сложился первым». Когда они выбежали на улицу, все было усеяно разбитыми стеклами.
Женщины решили не дожидаться эвакуации и срочно бежали из дома и из населенного пункта на попутных машинах. Одна из собеседниц отметила, что не успела взять с собой даже паспорт.
Сейчас женщины находятся в 15 км от взрывов — в школе в селе Вослебово.
Из российского региона срочно эвакуируют людей
Всего из-за пожара на складе боеприпасов в Рязанской области эвакуированы более 1600 жителей 14 близлежащих населенных пунктов.
Как сообщал «Рамблер», в среду днем на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области произошел пожар. Власти перекрыли федеральную трассу «Каспий». Снаряды разрываются каждые 5-10 секунд. Известно как минимум о двух пострадавших, один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии.
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Происшествия , Видео , Рязанская Область
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