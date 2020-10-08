Татуировки вора в законе Куси привели его на зону

Опрошенные следователями оперативники МВД
и ФСБ России
, занимающиеся разработкой криминальных лидеров, также подтвердили, что такие наколки имеет право делать лишь коронованный вор — остальных на зоне за это могут убить или заставить срезать изображения вместе с кожей. Вторая улика против Куси, которая привела его на зону, появилась сразу после его ареста в Москве. После того, как авторитета поместили в СИЗО
3 «Пресня», сотрудники изолятора перехватили прогон — в нем воры в законе сообщали всем заключенным и охранникам СИЗО, что в изолятор «прибыл их брат» и ему следует оказывать уважение, выполняя все его распоряжения.