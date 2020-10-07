Катастрофа АН-26: Картина происшествия восстановлена

Вице-премьер Олег Уруский , возглавляющий госкомиссию по выяснению причин и обстоятельств катастрофы Ан-26 в Харьковской области, рассказал на своей странице в Facebook 7 октября, что на текущий момент известно следователям.

По его словам, «расследование показало наличие грубых нарушений, как в выполнении полетных задач, так и в организации полетов в целом».

Он также рассказал, что у самолета отказал один из блоков системы управления двигателем, что стало технической причиной нештатной работы левого двигателя.

Чиновник пояснил, что по результатам дешифровки бортовых самописцев полностью восстановлен полет самолета Ан-26, завершившийся катастрофой.

Кроме того, установлено содержание переговоров, как между членами экипажа, так и с руководством полетов.