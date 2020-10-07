Катастрофа АН-26: Картина происшествия восстановлена

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Катастрофа АН-26: Картина происшествия полностью восстановлена — глава комиссии 

Украина.ру 1 час назад
Вице-премьер Олег Уруский, возглавляющий госкомиссию по выяснению причин и обстоятельств катастрофы Ан-26 в Харьковской области, рассказал на своей странице в Facebook 7 октября, что на текущий момент известно следователям.
По его словам, «расследование показало наличие грубых нарушений, как в выполнении полетных задач, так и в организации полетов в целом».
Он также рассказал, что у самолета отказал один из блоков системы управления двигателем, что стало технической причиной нештатной работы левого двигателя.
Чиновник пояснил, что по результатам дешифровки бортовых самописцев полностью восстановлен полет самолета Ан-26, завершившийся катастрофой.
Кроме того, установлено содержание переговоров, как между членами экипажа, так и с руководством полетов.
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Происшествия , Видео , Катастрофы , Олег Уруский
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