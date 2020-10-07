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Горящий арсенал в Рязанской области тушат три пожарных поезда 

РИА Новости и ещё 28 56 минут назад
Горящий арсенал под Рязанью тушат три поезда
Фото: МЧС России
Число пожарных поездов, привлеченных к тушению пожара на складе с боеприпасами в Рязанской области, увеличено до трех, сообщает Минобороны РФ.
Днем сообщалось, что место пожара на арсенале в Рязанской области прибыл один пожарный поезд.

"Количество пожарных поездов РЖД, привлеченных к тушению пожара на складе хранения боеприпасов ЗВО в Рязанской области, увеличилось до трёх", — говорится в сообщении.

Около 13.20 мск на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. Перекрыта федеральная трасса "Каспий". Сообщалось, что снаряды разрывались каждые 5-10 секунд, к вечеру интенсивность разрывов снизилась до 10 минут.
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Происшествия , Пожары , Министерство обороны , РЖД , Рязанская Область
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