Горящий арсенал под Рязанью тушат три поезда

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Днем сообщалось, что место пожара на арсенале в Рязанской области прибыл один пожарный поезд.

"Количество пожарных поездов РЖД, привлеченных к тушению пожара на складе хранения боеприпасов ЗВО в Рязанской области, увеличилось до трёх", — говорится в сообщении.

Около 13.20 мск на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. Перекрыта федеральная трасса "Каспий". Сообщалось, что снаряды разрывались каждые 5-10 секунд, к вечеру интенсивность разрывов снизилась до 10 минут.