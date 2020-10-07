Некоторое время назад в районе поселка Шелемишева был произведен пал — выжигание растительности под посевы. По траве огонь перешел на склады ракетно-артиллерийской части в Шелемишеве. Часть к настоящему моменту расформирована, склады — заброшены. Местные власти объявили об эвакуации населения в радиусе 50 километров и пока не сообщали о том, чтобы кто-либо пострадал в результате инцидента.

«По словам местных жителей, они слышат разрывы боеприпасов. Видимо, в помещениях остались списанные снаряды и ракеты», — сообщает «112».

В июле, как сообщал «Рамблер», пожар произошел внутри одноэтажного металлического склада на территории базы каскадеров «Парк киноприключений» в Москве.