Некоторое время назад в районе поселка Шелемишева был произведен пал — выжигание растительности под посевы. По траве огонь перешел на склады ракетно-артиллерийской части в Шелемишеве. Часть к настоящему моменту расформирована, склады — заброшены. Местные власти объявили об эвакуации населения в радиусе 50 километров и пока не сообщали о том, чтобы кто-либо пострадал в результате инцидента.
«По словам местных жителей, они слышат разрывы боеприпасов. Видимо, в помещениях остались списанные снаряды и ракеты», — сообщает «112».
В июле, как сообщал «Рамблер», пожар произошел внутри одноэтажного металлического склада на территории базы каскадеров «Парк киноприключений» в Москве.
В августе 2019 года на складе с артиллерийскими боеприпасами Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа в Ачинском районе Красноярского края возникло возгорание и раздались взрывы. В результате произошедшего 16 тысяч были эвакуированы, 39 пострадали, один погиб, осколки от снарядов разлетались на 15 километров, взрывная волна выбила окна в жилых домах, пожарная техника на территории воинской части была уничтожена огнем.