Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

На место ЧС под Рязанью прибыли сводные отряды разминирования ЗВО 

ТК «Звезда» и ещё 76 49 минут назад
На место ЧС под Рязанью прибыли саперы
Фото: РИА Новости
В район пожара также доставили 32 единицы спецтехники и четыре самолета Ил-76.
В Минобороны РФ сообщили, что около 120 специалистов инженерно-саперных подразделений, свыше 650 военнослужащих, 194 единицы военной и специальной техники, 4 самолета Ил-76, оборудованных выливными авиационными приборами ВАП-2 и 3 вертолета Ми-8 с водосливными устройствами ВСУ-5 прибыли на территорию склада хранения боеприпасов Рязанской области.

«Сводные отряды разминирования инженерных подразделений ЗВО прибыли в район ЧС на складе боеприпасов в Рязанской области», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в район пожара также прибыли 32 единицы спецтехники. Это роботехнические комплексы разминирования «Уран-6», пожаротушения «Уран-14», инженерные машины разграждения ИМР-3, бронированные машины разминирования БМР-3, автомобильные краны и другая спецтехника.
Также в составе подразделений находятся минно-розыскные собаки. Личный состав готовится приступить к поэтапному разминированию территории с получением задачи из оперативного штаба по ликвидации ЧС.
В среду, 7 октября, около 13.20 мск на территории склада хранения боеприпасов районе населенного пункта Желтухино Рязанской области загорелась трава, огонь быстро перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов.
По последним данным Минобороны РФ, интенсивность разрывов снарядов снизилась до одного взрыва в 15-25 минут. Это говорит об уничтожении основных групп боеприпасов, что даст возможность специалистам приступить к локализации очагов пожара.
Видео дня. Экс-банкиры лишились имущества на 50 млрд рублей
ТК «Звезда»: последние новости
МО РФ: интенсивность разрывов в районе пожара на территории склада хранения боеприпасов под Рязанью снижается МО РФ: интенсивность разрывов в районе пожара на территории склада хранения боеприпасов под Рязанью снижается Названа причина крушения Ан-26 под Харьковом Названа причина крушения Ан-26 под Харьковом Россиянин погиб в одном из отелей Турции Россиянин погиб в одном из отелей Турции
Комментарии 1
Происшествия , Пожары , Взрывы боеприпасов , Министерство обороны , Рязанская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отомстила за гибель генерала в Сирии
Россия отомстила за гибель генерала в Сирии
Россиянин избил до смерти жену в день свадьбы
Россиянин избил до смерти жену в день свадьбы
«Алиева предупреждали »: Иран отомстил Азербайджану
«Алиева предупреждали »: Иран отомстил Азербайджану
Тело жестоко убитой женщины нашли в квартире в Москве
Тело жестоко убитой женщины нашли в квартире в Москве
Видео
Появилось видео встречи Меркель с Тихановской
01:41
Появилось видео встречи Меркель с Тихановской
Политика
Мощнейший взрыв на рязанском арсенале попал на видео
00:42
Мощнейший взрыв на рязанском арсенале попал на видео
Опубликовано видео аварии с участием каршеринга в Москве
00:23
Опубликовано видео аварии с участием каршеринга в Москве
«Снаряды взрываются каждые 5-10 секунд»: ЧП под Рязанью
00:56
«Снаряды взрываются каждые 5-10 секунд»: ЧП под Рязанью
Происшествия
Москвич с ребенком за спиной проехал на самокате по МКАД и попал на видео
00:12
Москвич с ребенком за спиной проехал на самокате по МКАД и попал на видео
Инвалид-колясочник спас тонущего в Черном море и попал на видео
02:45
Инвалид-колясочник спас тонущего в Черном море и попал на видео
Гигантские очереди из отдыхающих в Сочи во время пандемии попали на видео
00:10
Гигантские очереди из отдыхающих в Сочи во время пандемии попали на видео
Трагедия в Сочи: россиянин не дождался приезда скорой
01:29
Трагедия в Сочи: россиянин не дождался приезда скорой
Происшествия
Азербайджанцы массово бросают поле боя и бегут в Иран
04:51
Азербайджанцы массово бросают поле боя и бегут в Иран
Армия
«Ситуация в России осложняется»
06:09
«Ситуация в России осложняется»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение