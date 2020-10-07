Пьяная москвичка избила ребенка на детской площадке

Пьяная жительница Москвы избила ребенка. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Некоторое время назад пенсионерка обратилась в полицию с заявлением о том, что на детской площадке во дворе одного из домов по Волгоградскому проспекту женщина в состоянии алкогольного опьянения напала на ее внука и разбила ему нос. Правоохранители инициировали проведение доследственной проверки по данному факту.

В сентябре, как сообщал «Рамблер», житель Петрозаводска, будучи пьяным, несколько раз ударил четырехмесячного сына рукой по голове и нанес ему черепно-мозговую травму. Мужчина был арестован по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего.