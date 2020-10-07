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Пьяная москвичка избила ребенка на детской площадке

Артём Кульша
47 минут назад
Пьяная жительница Москвы избила ребенка. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Пьяная москвичка избила ребенка на детской площадке
Фото: ТАССТАСС
Некоторое время назад пенсионерка обратилась в полицию с заявлением о том, что на детской площадке во дворе одного из домов по Волгоградскому проспекту женщина в состоянии алкогольного опьянения напала на ее внука и разбила ему нос. Правоохранители инициировали проведение доследственной проверки по данному факту.
В сентябре, как сообщал «Рамблер», житель Петрозаводска, будучи пьяным, несколько раз ударил четырехмесячного сына рукой по голове и нанес ему черепно-мозговую травму. Мужчина был арестован по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего.
В августе житель Талдомского городского округа Московской области не менее 20 раз ударил шестилетнего сына. Мальчик скончался от травматологического шока. Его отец был задержан по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.
Происшествия,Москва,
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