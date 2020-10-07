ЧП на линейке: директор школы объяснился 

Ученикам могло стать плохо на торжественной линейке из-за волнения, а реакция взрослых только усугубила их состояние. При этом никто в обморок не падал, заявила «Комсомольской правде» директор школы № 7 в Великих Луках Наталья Демиховская.

Как сообщал «Рамблер», 5 октября стало известно, что 13 детей потеряли сознание во время торжественной линейки в школе №7 в Великих Луках. Они были госпитализированы в Великолукскую межрайонную больницу. На следующий день губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что уже вечером в больницу был доставлен еще ученик школы №7 с аналогичными симптомами — низкое давление, головокружение, потемнение в глазах.

По словам директора школы, дети не теряли сознания, а просто побледнели, но сами смогли дойти до машины скорой помощи.

«Скорую вызвали, когда поняли, что плохо большому количеству детей», — пояснила она.

При этом Демиховская считает, что взрослые усугубили состояние детей, которые просто переволновались.

«Когда мы увидели, что ребята бледные, стали подходить к ним и спрашивать: «Тебе плохо?», а тут еще и повышенный эмоциональный фон. Представьте, какое волнительное для них мероприятие», — заявила она.

Также директор опровергла слухи о том, что оржественная линейка продолжилась после того, как детей забрали медики.

«Свернули мы линейку, укоротили. Пришлось даже извиниться перед теми, кто не успел выступить. На самом деле, программа должна была быть насыщенной: выступления офицеров, пограничников, матери героя, имя которого в этот день присвоили школе», — пояснила она.

При этом глава учебного заведения опровергла версию об ухудшении самочувствия школьников из-за распыленного газа.