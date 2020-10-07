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Корреспонденты «Известий» попали под обстрел в Нагорном Карабахе 

ТАСС 2 часа назад
Корреспонденты газеты "Известия" попали под обстрел в Нагорном Карабахе. Об этом в среду сообщается на сайте издания.
Никаких других подробностей не приводится.
В пресс-службе газеты ТАСС сообщили, что никто из журналистов не погиб.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории идут активные боестолкновения. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. В Баку заявили о взятии под контроль нескольких карабахских сел и стратегических высот. Ереван эти данные опровергает и сообщает об обстрелах своей территории.
Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
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Происшествия , Видео , Война, Карабах , газета "Известия"
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