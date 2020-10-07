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50-миллиардное имущество экс-банкиров попало на видео 

Алевтина Жаркова 33 минуты назад
Имущество на сумму в 50 миллиардов рублей, принадлежащее бывшим банкирам Ананьевым, арестовано. Следственный комитет обнаружил склад картин в одном из зданий экс-владельцев Промсвязьбанка.
Под арест попали более 50 объектов недвижимости, два самолета Bombardier Challenger 650 и автомобили. Ограничительные меры распространились на здание и коллекцию музея Института русского реалистического искусства в Москве.
Ранее сообщалось, что фигурантами уголовного дела Дмитрия и Алексея Ананьева о растрате денежных средств Промсвязьбанка стали девять человек. Расследование продолжается.
Происшествия , Видео , Алексей Ананьев , Промсвязьбанк , СКР
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