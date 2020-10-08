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В Москве задержали участников Pussy Riot за развешивание флагов ЛГБТ

Газета.Ruиещё 15
58 минут назад
Московские полицейские задержали двух участников Pussy Riot. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на адвоката "Апологии протеста" Леонида Соловьева.
Ранее члены Pussy Riot вывесили радужные флаги ЛГБТ на ряде зданий в центре Москвы, где располагаются государственные учреждения.
Отмечается, что полицейские пришли к еще одному участнику группы Александру Софееву.
Происшествия,Криминал,Видео,Александр Софеев,Москва,
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