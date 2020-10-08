Частота разрыва снарядов под Рязанью снизилась

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Снижение интенсивности разрывов свидетельствует об уничтожении основных групп боеприпасов в эпицентре пожара, указано в заявлении оборонного ведомства. Отмечается, что в ближайшее время специалисты смогут начать локализацию очагов пожара на территории склада боеприпасов.

Ранее стало известно, что в районе поселка Желтухино Рязанской области произошел пожар. Огонь проник на территорию бывшего армейского арсенала, из-за чего начали взрываться боеприпасы.