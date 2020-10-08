Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

Интенсивность разрыва снарядов под Рязанью снизилась

Газета.Ruиещё 56
30 минут назад
Интенсивность разрыва снарядов в Рязанской области снизилась до одного взрыва в 15-25 минут, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Министерство обороны России.
Частота разрыва снарядов под Рязанью снизилась
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Снижение интенсивности разрывов свидетельствует об уничтожении основных групп боеприпасов в эпицентре пожара, указано в заявлении оборонного ведомства. Отмечается, что в ближайшее время специалисты смогут начать локализацию очагов пожара на территории склада боеприпасов.
Ранее стало известно, что в районе поселка Желтухино Рязанской области произошел пожар. Огонь проник на территорию бывшего армейского арсенала, из-за чего начали взрываться боеприпасы.
Спасатели эвакуировали 10 сел в окрестностях складов, на место ЧП направлен пожарный поезд. По последним данным, при пожаре пострадали восемь человек, из них пять госпитализированы.
Происшествия,Пожар в Рязани,Министерство обороны,РИА Новости,Рязанская Область,Рязань,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители