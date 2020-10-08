Бойфренда Конкиной уличили в фальшивом алиби

Друг дочери Владимира Конкина Софии прошёл проверку на детекторе лжи. Михаила Серова , который жил с дочерью актёра последние три месяца, подозревают в причастности к её гибели.

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Утверждавший ранее, что в роковую ночь гибели подружки он не был дома, Серов был пойман на лжи в студии программы «На самом деле» на Первом канале. Оказалось, что согласно данным геолокации в телефоне мужчины, он трижды за ночь, когда погибла София Конкина находился дома. Только при этом не искал подружку, а якобы был уверен, что она спит.

Серов работает «трезвым водителем», этим он и объяснил, что его за ночь несколько раз вызывали на работу. Бойфренд Софии Конкиной говорил, что в ночь гибели сожительницы был далеко от столицы, противоречия в своих показаниях он объяснил «кашей в голове» от всего случившегося.

Кроме того, Серов подтвердил, что не любил Софию, а в последнее время у них испортились отношения из-за маниакальной и патологической ревности мужчины, от которого Конкина незадолго до гибели планировала уйти. Друга дочери актёра обвинили в жестокости, тем более, что из-за него погиб любимый попугай Софии и её дочери Алисы, а саму 11-летнюю дочь Конкиной Серов, не стесняясь, обзывал сиротой.

Адвокат семьи Конкиных Юлия Нитченко провела собственное расследование и пришла к выводу, что между парой не было интимных отношений в последнее время, а были проблемы из-за денег и неадекватного поведения мужчины.

Проверка на полиграфе показала, что Серов не был причастен к гибели Софии Конкиной. Он ни с кем не вступал в сговор и ничего не подсыпал ей в бутылку с вином, чтобы умертвить свою избранницу.

София Конкина утонула в бассейне фитнес-центра с 22 на 23 сентября. Женщина отлично плавала, в бассейн она пришла в приподнятом настроении и даже пританцовывала. Всё это позволило её семье сделать выводы о том, что Софию убили.