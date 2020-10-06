Соседи рассказали о погибшем в ДТП со звездой «Холостяка»

Мужчину, который погиб в ДТП на Кутузовском проспекте, несколько дней назад видели пьяным. Об этом рассказали его соседи по дому.

— Пил. Он обычный, нормальный. Бухал, короче, — сказала собеседница.

Другой мужчина тоже сообщил, что встретил соседа накануне смертельной аварии. По его словам, в тот момент он был пьяным, передает РЕН ТВ.