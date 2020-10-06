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Соседи рассказали о погибшем в аварии со звездой шоу «Холостяк» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Соседи рассказали о погибшем в ДТП со звездой «Холостяка»
Фото: ТАСС
Мужчину, который погиб в ДТП на Кутузовском проспекте, несколько дней назад видели пьяным. Об этом рассказали его соседи по дому.

— Пил. Он обычный, нормальный. Бухал, короче, — сказала собеседница.

Другой мужчина тоже сообщил, что встретил соседа накануне смертельной аварии. По его словам, в тот момент он был пьяным, передает РЕН ТВ.
Как известно, 39-летний Александр Новиков перебегал дорогу в неустановленном для перехода месте, когда попал под колеса автомобиля Mercedes G-Class G 500. За рулем иномарки находилась модель и участница шоу «Холостяк» Виктория Короткова. Затем пострадавшего отбросило на встречную полосу движения, где его сбил автомобиль Jaguar. От полученных травм мужчина скончался.
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Происшествия , Виктория Короткова , Александр Новиков , РЕН ТВ
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