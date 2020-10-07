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Ученица рассказала свою версию инцидента на линейке в Великих Луках 

Газета.Ru и ещё 8 24 минуты назад
Ученица рассказала свою версию инцидента в Великих Луках
Фото: РИА Новости
Ученица школы N 7 в Великих Луках рассказала телеканалу "360" о произошедшем на линейке, когда 13 детей упали в обморок.
По ее словам, первым потерял сознание мальчик. Его взяли на руки, затем вызвали для него скорую помощь.

"Потом, когда вызывали, уже во время звонка сказали, что там еще и второй упал, тогда приехала и реанимация", — рассказала школьница.

Она также сообщила, что госпитализированные дети сейчас чувствуют себя хорошо, но пока остаются в больнице, так как там работают правоохранители.
Ранее директор школы N7 Наталья Демиховская отрицала, что во время линейки дети потеряли сознание.
Днем 5 октября в школе N7 прошла торжественная линейка по случаю присвоения школе имени офицера-пограничника Антона Злобина. Во время мероприятия 13 детей из разных классов почувствовали себя плохо, после чего их госпитализировали.
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