Ученица рассказала свою версию инцидента в Великих Луках

Ученица школы N 7 в Великих Луках рассказала телеканалу "360" о произошедшем на линейке, когда 13 детей упали в обморок.

По ее словам, первым потерял сознание мальчик. Его взяли на руки, затем вызвали для него скорую помощь.

"Потом, когда вызывали, уже во время звонка сказали, что там еще и второй упал, тогда приехала и реанимация", — рассказала школьница.

Она также сообщила, что госпитализированные дети сейчас чувствуют себя хорошо, но пока остаются в больнице, так как там работают правоохранители.

Ранее директор школы N7 Наталья Демиховская отрицала, что во время линейки дети потеряли сознание.