Тело ребенка нашли в водоеме в новой Москве

Прокуратура столицы проводит проверку по факту гибели несовершеннолетней девочки на водном объекте в новой Москве , говорится в сообщении пресс-службы столичного ведомства.

По предварительной информации, 6 октября две несовершеннолетние 16 и 12 лет без присмотра взрослых находились на водном объекте, расположенном в поселке Первомайское, деревне Ширяево. Одна из девочек находилась на берегу, другая — купалась в водоеме. Ее затянуло под воду.

«Тело девочки обнаружено. На месте находится заместитель прокурора Троицкого и Новомосковского административных округов Сергей Банников», — говорится в сообщении.

Столичная прокуратура проводит проверку соблюдения требований федерального законодательства о несовершеннолетних. Специалисты также оценят исполнение родительских обязанностей.

По результатам проверки будут приняты меры.