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Тело несовершеннолетней девочки нашли в водоеме в новой Москве 

РИАМО и ещё 3 1 час назад
Тело ребенка нашли в водоеме в новой Москве
Фото: РИА Новости
Прокуратура столицы проводит проверку по факту гибели несовершеннолетней девочки на водном объекте в новой Москве, говорится в сообщении пресс-службы столичного ведомства.
По предварительной информации, 6 октября две несовершеннолетние 16 и 12 лет без присмотра взрослых находились на водном объекте, расположенном в поселке Первомайское, деревне Ширяево. Одна из девочек находилась на берегу, другая — купалась в водоеме. Ее затянуло под воду.

«Тело девочки обнаружено. На месте находится заместитель прокурора Троицкого и Новомосковского административных округов Сергей Банников», — говорится в сообщении.

Столичная прокуратура проводит проверку соблюдения требований федерального законодательства о несовершеннолетних. Специалисты также оценят исполнение родительских обязанностей.
По результатам проверки будут приняты меры.
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Происшествия , Другое , Сергей Банников , Генпрокуратура РФ , Москва
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