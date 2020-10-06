Опубликовано видео обыска по делу Ананьевых 

Следственный комитет России опубликовал видеозаписьработы следователей с арестованным имуществом бывших владельцев «Промсвязьбанка» Дмитрия и Алексея Ананьевых, которые находятся в международном розыске в связи с обвинениями в растрате.
На записи видны десятки картин, которые Ананьевы попытались спрятать в церкви в подмосковном Домодедове. Помимо картин, следователи также нашли старинные иконы и книги. Все это имущество арестовано, стоимость коллекции оценили более чем в 1 млрд рублей.
В СК сообщили, что установлены 9 соучастников преступления, в котором подозреваются братья Ананьевы. Им также предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).
Восемь подельников братьев являются бывшими сотрудниками «Промсвязьбанка», еще один — иностранный гражданин.
По версии следствия, соучастники по указанию Дмитрия Ананьева вывели из «Промсвязьбанка» на Кипр более 87 млрд рублей.
Пятеро подельников Ананьевых задержаны, остальные объявлены в международный розыск.
Как сообщал «Рамблер», братья Ананьевы покинули Россию вскоре после того, как в декабре 2017 года «Промсвязьбанк» был взят ЦБ на санацию. Бывшие совладельцы «Промсвязьбанка» обвиняются в растрате 66 миллиардов рублей и 577 миллионов долларов.