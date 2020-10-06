Опубликовано видео обыска по делу Ананьевых 

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На записи видны десятки картин, которые Ананьевы попытались спрятать в церкви в подмосковном Домодедове. Помимо картин, следователи также нашли старинные иконы и книги. Все это имущество арестовано, стоимость коллекции оценили более чем в 1 млрд рублей.

В СК сообщили , что установлены 9 соучастников преступления, в котором подозреваются братья Ананьевы. Им также предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).

Восемь подельников братьев являются бывшими сотрудниками «Промсвязьбанка», еще один — иностранный гражданин.

По версии следствия, соучастники по указанию Дмитрия Ананьева вывели из «Промсвязьбанка» на Кипр более 87 млрд рублей.

Пятеро подельников Ананьевых задержаны, остальные объявлены в международный розыск.