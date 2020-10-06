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Момент смертельного ДТП со звездой «Холостяка» попал на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Момент аварии с участием звезды шоу «Холостяк» Виктории Коротковой на Кутузовском проспекте в Москве попал в объектив камер наружного видеонаблюдения. Автомобиль Gelandewagen, за рулем которого находилась Короткова, сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте.
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, в момент столкновения девушка была трезва. Она на месте сдала экспресс-тест на наличие алкоголя в организме.
ДТП произошло поздно вечером в минувший понедельник на 7-м километре Кутузовского проспекта в районе съезда на Минскую улицу. Автомобиль Mercedes Gelandewagen насмерть сбил человека, который пересекал проезжую часть в не установленном для перехода месте. Мужчина погиб под колесами иномарки.
Происшествия , Видео , Виктория Короткова
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