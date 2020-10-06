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Суд оставил Калви под домашним арестом 

РИА Новости и ещё 8 1 час назад
Суд оставил Калви под домашним арестом
Фото: РИА Новости
Первый апелляционный суд оставил до 13 ноября под домашним арестом основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви и других фигурантов дела о хищении 2,5 миллиардов рублей у банка "Восточный", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил решение Мосгорсуда от 5 августа оставить без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения", — огласила решение судья.

Такое же решение принято в отношении Филиппа Дельпаля, Ивана Зюзина, Вагана Абгаряна, Максима Владимирова и Алексея Кордичева. Защита настаивала на том, что их доверители уже закончили знакомиться с материалами дела, и просила отпустить под залог или изменить меру пресечения на запрет определенных действий.
Следствие полагает, что Калви с партнерами по бизнесу убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ.
Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда. Никто из фигурантов этого дела вину не признает.
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Происшествия , Филипп Дельпаль , Ваган Абгарян , Максим Владимиров , Майкл Калви , Иван Зюзин , Алексей Кордичев , Мосгорсуд , СКР , РИА Новости
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