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Родительский чат стал причиной жесткой драки россиянок 

Артём Кульша 1 час назад
Родительский чат стал причиной жесткой драки россиянок
Фото: ТАСС
Жительница Набережных Челнов избила члена родительского комитета за то, что та исключила ее из чата для родителей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
По версии многодетной матери Агины Алтынбаевой, на прошлой неделе член родительского комитета Мария по собственной инициативе без ведома администрации школы №5, в которой учится один из сыновей Алтынбаевой, стала собирать с родителей по 150 рублей на туалетную бумагу и другие нужды, а тех, кто не был с этим согласен, исключила из родительского чата класса в одном из мессенджеров.

«Когда начинают не просить, а требовать, это перебор! Я не люблю, когда мне приказывают. Деньги я не стала сдавать», — рассказала многодетная мать.

Позже Алтынбаева столкнулась с Марией в вестибюле школы и избила ее руками и ногами. Потерпевшая обратилась в полицию с заявлением о побоях. В настоящее время правоохранители проводят доследственную проверку по факту произошедшего.

«Эти родительские комитеты не что иное, как ОПГ — организованная преступная группа!» — отметила Алтынбаева.

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