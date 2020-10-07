«Вы нарушаете распоряжение Московской области и сидите в автобусе без маски», — обратилась к нарушителям масочного режима одна из женщин. Другая пассажирка попросила водителя автобуса высадить мужчин. «Почему пассажиры без масок? Заражают тут! Высадите этих без масок, иначе вас будут штрафовать», — пригрозила она.