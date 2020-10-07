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Пассажиры автобуса под Москвой набросились на мужчин без масок 

Мослента и ещё 29 1 час назад
Пассажиры автобуса в подмосковных Химках набросились на мужчин, находившихся в общественном транспорте без медицинских масок. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте «Дикая Москва».

«Вы нарушаете распоряжение Московской области и сидите в автобусе без маски», — обратилась к нарушителям масочного режима одна из женщин. Другая пассажирка попросила водителя автобуса высадить мужчин. «Почему пассажиры без масок? Заражают тут! Высадите этих без масок, иначе вас будут штрафовать», — пригрозила она.

Некоторые пользователи сети поддержали возмущенных пассажиров.

«Люди без масок в транспорте показывают полное неуважение и наплевательское отношение к окружающим. Почему же окружающие должны молчать?» — написал один из комментаторов.

В конце сентября московские власти призвали по возможности ограничить число контактов и носить маски, в первую очередь в общественных местах и транспорте. Кроме соблюдения масочного режима и дистанции, горожан призвали бережно относиться к людям старшего возраста.
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Комментарии 22
Происшествия , Видео , Правительство Москвы , Москва , Московская область , Химки
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