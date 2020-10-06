Бомжи устроили массовую перестрелку в Москве

Трое подозреваемых без определенного места жительства задержаны после массовой драки с поножовщиной и стрельбой в Москве . Об этом пишет РЕН ТВ.

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По данным издания, драка произошла вечером на улице Гиляровского. В ней участвовали около семи человек. Двое из них были госпитализированы с ножевым ранением и черепно-мозговой травмой.

После драки были задержаны трое граждан ближнего зарубежья без определенного места жительства. У них были изъяты травматический пистолет и нож, отмечает телеканал.