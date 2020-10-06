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Бомжи устроили массовую перестрелку в Москве

Алиса Селезнёва
42 минуты назад
Трое подозреваемых без определенного места жительства задержаны после массовой драки с поножовщиной и стрельбой в Москве. Об этом пишет РЕН ТВ.
Бомжи устроили массовую перестрелку в Москве
Фото: ТАССТАСС
По данным издания, драка произошла вечером на улице Гиляровского. В ней участвовали около семи человек. Двое из них были госпитализированы с ножевым ранением и черепно-мозговой травмой.
После драки были задержаны трое граждан ближнего зарубежья без определенного места жительства. У них были изъяты травматический пистолет и нож, отмечает телеканал.
Как сообщал «Рамблер», ранее в Сети появилось видео конфликта мигрантов с полицейскими на станции метро «Теплый Стан». Запись демонстрирует, как мигранты окружили машину полиции, оттолкнули стражей порядка и вытащили из автомобиля мужчину.
Происшествия,РЕН ТВ,Москва,
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