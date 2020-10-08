Названа новая версия катастрофы на Камчатке

Анализ снимков российских и европейских космических аппаратов показывает, что массовая гибель животных в районе Халактырского пляжа на Камчатке могла быть вызвана естественными причинами — выбросами веществ со дна океана и со склонов вулкана Козельский по реке Налычева. Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

"Был проведен анализ серии спутниковых снимков побережья и акватории Тихого океана в районе Халактырского пляжа, сделанных с нескольких российских и европейских космических аппаратов в период с 25 августа по 25 сентября. В качестве возможной причины экологической катастрофы на Камчатке рассматривается сочетание факторов: во-первых, увеличившийся выброс материалов из района вулкана Козельский по реке Налычева, во-вторых, выброс веществ со дна океана в Авачинском заливе", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пик переноса рекой Налычева в акваторию залива неустановленных веществ со склонов вулкана был зафиксирован спутниками 9 сентября. За несколько дней до этого, 5 сентября, в районе полуострова произошла серия подводных землетрясений с максимальной магнитудой 4,7.

"Предполагается, что землетрясения спровоцировали перенос рекой материалов со стороны вулкана", — добавил собеседник.

Он уточнил, что "участки с крупными подводными пятнами, замеченные на снимках аппарата Sentinel с 1 по 11 сентября в Авачинском заливе, расположены вытянутой группой почти на одной линии, что может говорить о наличии подводной трещины в коре Земли, которая привела к выбросу в воды акватории каких-то веществ".

Источник также сообщил, что космическая съемка поверхности залива в районе Халактырского пляжа в радиолокационном спектре показывает отсутствие каких либо нефтяных пятен на поверхности воды за весь период наблюдений.