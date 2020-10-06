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В Крыму детского тренера обвинили в развращении 13-летней ученицы 

Свободная пресса и ещё 1 32 минуты назад
Тренера обвинили в развращении ученицы в Крыму
Фото: globallookpress.com
В Крыму тренера школы олимпийского резерва по стрельбе имени В. С. Клименко обвинили в развращении своей подопечной.
Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, согласно версии следствия, вечером 29 сентября 69-летний тренер Григорий Кошма «совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней воспитанницы» в раздевалке школы олимпийского резерва в Симферополе.
Известно, что потерпевшей 13 лет, девочка учится в восьмом классе. Мужчину, который в 2019 году был признан лучшим тренером по пулевой стрельбе в Крыму, задержали. Против него возбуждено уголовное дело
Другие подробности этой криминальной истории пока сообщаются.
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Происшествия , МВД , Республика Крым
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