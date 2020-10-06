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Названы регионы-лидеры по числу мошенничеств 

Газета.Ru и ещё 1 53 минуты назад
Названы регионы-лидеры по числу мошенничеств
Фото: РИА Новости
Число мошенничеств в России за восемь месяцев 2020 года выросло на треть — до 218,5 тыс., передает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.
За это время чаще всего преступления совершались в Москве (232,1 факта на 100 тысяч граждан), Мурманской области (226,3) и Удмуртии (224).
Наибольший прирост числа зарегистрированных мошенничеств зарегистрирован в Санкт— Петербурге — в 2,8 раза, до 6 653.
По данным ведомства, начиная с января 2019 года, в России сохраняется устойчивая тенденция к увеличению различного рода мошенничеств. Сейчас на долю мошенничеств приходится почти 16% всех преступлений по стране. Пять лет назад этот показатель составлял 7,8%.
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Происшествия , Общество , Генпрокуратура РФ , ИТАР-ТАСС , Москва
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