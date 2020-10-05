В цирке в Москве отказались усыплять медведя-убийцу

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Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского не будет усыплять медведя, который нанёс смертельные ранения сотруднику учреждения Валентину Буличу.

Умертвлять медведя не будем, — говорится в сообщении пресс-службы организации.

Как уточняется, принимать какие-то меры относительно животного в цирке также пока не планируют, передаёт ТАСС.

Инцидент произошёл 5 октября. Валентин Булич, работавший служащим по уходу за животными, самовольно вошёл в вольер к медведю и закрылся изнутри на два замка, чем грубо нарушил технику безопасности.

Булича доставили в Городскую клиническую больницу имени Виноградова в критическом состоянии. Там он скончался от полученных ран, писал NEWS.ru.