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В цирке на Вернадского отказались усыплять медведя, напавшего на сотрудника 

News.ru 43 минуты назад
В цирке в Москве отказались усыплять медведя-убийцу
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского не будет усыплять медведя, который нанёс смертельные ранения сотруднику учреждения Валентину Буличу.

Умертвлять медведя не будем, — говорится в сообщении пресс-службы организации.

Как уточняется, принимать какие-то меры относительно животного в цирке также пока не планируют, передаёт ТАСС.
Инцидент произошёл 5 октября. Валентин Булич, работавший служащим по уходу за животными, самовольно вошёл в вольер к медведю и закрылся изнутри на два замка, чем грубо нарушил технику безопасности.
Булича доставили в Городскую клиническую больницу имени Виноградова в критическом состоянии. Там он скончался от полученных ран, писал NEWS.ru.
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Происшествия , ИТАР-ТАСС
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