Стали известны подробности инцидента в цирке в Москве

"Несчастный случай произошёл в 15:44 по московскому времени в выходной для артистов день. Валентин зашёл внутрь без видимых на то причин и закрылся изнутри на два замка. На протяжении нескольких минут подоспевшие работники цирка пытались спасти пострадавшему жизнь, но безуспешно. В критическом состоянии он был доставлен в ГКБ имени В. В. Виноградова, где скончался от полученных ран", — добавили в цирке.