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Стали известны подробности нападения медведя в московском цирке 

РИА Новости 1 час назад
Стали известны подробности инцидента в цирке в Москве
Фото: РИА Новости
Работник цирка на проспекте Вернадского в Москве, погибший от лап медведя, самовольно зашел в вольер к животному, не имея на это право, и нарушил технику безопасности, что подтверждает видеозапись с камер наблюдения, заявили в учреждении.

"Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского с горечью сообщает, что сегодня, 5 октября 2020 года, погиб сотрудник, который принял самовольное решение войти в вольер к взрослому 7-летнему медведю", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте учреждения.

По сообщению цирка, данный сотрудник — Булич Валентин — работал в цирке с февраля 2020 года служащим по уходу за животными и имел опыт общения с ними. Однако он не имел никакого права входить в вольер. Тем самым, была грубо нарушена техника безопасности, что подтверждает видеозапись с камер наблюдений и слова очевидцев.

"Несчастный случай произошёл в 15:44 по московскому времени в выходной для артистов день. Валентин зашёл внутрь без видимых на то причин и закрылся изнутри на два замка. На протяжении нескольких минут подоспевшие работники цирка пытались спасти пострадавшему жизнь, но безуспешно. В критическом состоянии он был доставлен в ГКБ имени В. В. Виноградова, где скончался от полученных ран", — добавили в цирке.

Большой Московский цирк выражает искренние соболезнования родным и близким Булича.
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Происшествия , Москва
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