В Минске задержан сломавший водомёт оппозиционер 

Белорусские силовики вычислили личность участника протеста, который накануне вывел из строя водомёт. Также были установлены личности ещё пятерых молодых людей, которые «координировали толпу» во время акции. В настоящее время все они находятся в изоляторе временного содержания (ИВС).

По информации МВД, был задержан вырвавший гидронасосы у водомёта 27-летний житель Столинского района, а также 26-летний минчанин, который забросал спецтехнику камнями. Ещё два 21-летних оппозиционера из Несвижа и Могилёва подозреваются в том, что заклеили объектив камеры наружного наблюдения на здании Центра изоляции правонарушителей. Личность их третьего подельника устанавливается.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД республики, в отношении задержанных составлены административные протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Материалы направлены следователям для дачи правовой оценки их действий.

Ранее NEWS.ru писал, что протестующим в Минске удалось сломать водомёт, который разгонял демонстрантов. Видео инцидента появилось в Telegram-каналах. Судя по распространённым кадрам, в какой-то момент к водомёту подбежали несколько человек и что-то выломали из конструкции автомобиля. При этом им удалось вытащить баллон с краской. В последние дни протестующих в Минске разгоняют водой с добавлением в неё каких-то пигментов.