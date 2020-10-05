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В Минске задержан сломавший водомёт оппозиционер 

News.ru 1 час назад
В Минске задержан сломавший водомёт оппозиционер
Фото: МВД Беларуси/youtube.com
Белорусские силовики вычислили личность участника протеста, который накануне вывел из строя водомёт. Также были установлены личности ещё пятерых молодых людей, которые «координировали толпу» во время акции. В настоящее время все они находятся в изоляторе временного содержания (ИВС).
По информации МВД, был задержан вырвавший гидронасосы у водомёта 27-летний житель Столинского района, а также 26-летний минчанин, который забросал спецтехнику камнями. Ещё два 21-летних оппозиционера из Несвижа и Могилёва подозреваются в том, что заклеили объектив камеры наружного наблюдения на здании Центра изоляции правонарушителей. Личность их третьего подельника устанавливается.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД республики, в отношении задержанных составлены административные протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Материалы направлены следователям для дачи правовой оценки их действий.
Ранее NEWS.ru писал, что протестующим в Минске удалось сломать водомёт, который разгонял демонстрантов. Видео инцидента появилось в Telegram-каналах. Судя по распространённым кадрам, в какой-то момент к водомёту подбежали несколько человек и что-то выломали из конструкции автомобиля. При этом им удалось вытащить баллон с краской. В последние дни протестующих в Минске разгоняют водой с добавлением в неё каких-то пигментов.
В Белоруссии уже почти два месяца продолжаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и массовыми задержаниями.
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Комментарии
Происшествия , Александр Лукашенко , МВД , РИА Новости , Минск , Могилев
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