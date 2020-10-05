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Суд вынес решение по фигуранту «московского дела» 

Вероника Полынина 35 минут назад
Суд вынес решение по фигуранту «московского дела»
Фото: РИА Новости
Кунцевский суд Москвы отказался продлевать испытательный срок фигуранту «московского дела» Егору Жукову, сообщает «Интерфакс».
Таким образом, суд оставил без удовлетворения соответствующее представление столичного управления ФСИН, которое было сделано после неявки условно осужденного на три года Жукова на регистрацию в филиал уголовно-исполнительной инспекции.
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Как объяснил адвокат Жукова Леонид Соловьев, суд встал на сторону защиты по двум причинам. Во-первых, ФСИН уже вынесла Жукову предупреждение, после которого он не нарушал свои обязанности. Во-вторых, нарушение было вынужденным — 30 августа на Егора Жукова было совершено нападение, по этому факту возбуждено уголовное дело.
Как сообщал «Рамблер», студент Высшей школы экономики Егор Жуков был арестован 2 августа 2019 года по обвинению в участии в массовых беспорядках 27 июля в центре Москвы и осужден на три года условно по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием интернета (ч. 2 ст. 280 УК РФ).
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Происшествия , Егор Жуков , Леонид Соловьев , ВШЭ , ФСИН , Интерфакс
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