Суд вынес решение по фигуранту «московского дела» 

Таким образом, суд оставил без удовлетворения соответствующее представление столичного управления ФСИН , которое было сделано после неявки условно осужденного на три года Жукова на регистрацию в филиал уголовно-исполнительной инспекции.

Как объяснил адвокат Жукова Леонид Соловьев, суд встал на сторону защиты по двум причинам. Во-первых, ФСИН уже вынесла Жукову предупреждение, после которого он не нарушал свои обязанности. Во-вторых, нарушение было вынужденным — 30 августа на Егора Жукова было совершено нападение, по этому факту возбуждено уголовное дело.