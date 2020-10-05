Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

В российской школе во время линейки случилось ЧП 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Ученикам школы №7 в Великих Луках стало плохо во время торжественной линейки. Трое детей находятся в тяжелом состоянии. Об этом говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Псковской области.
Согласно сообщению, плохо себя почувствовали 13 школьников. Они были госпитализированы в Великолукскую детскую городскую больницу.

«Во время линейки стало плохо детям из разных классов, разного возраста. Все они сейчас находятся под наблюдением врачей, у каждого взяли анализы, чтобы установить причину произошедшего. Ведётся проверка», — пояснил руководитель областного Комитета образования Александра Седунова.

При этом, по данным Комитета по здравоохранению, трое детей находятся в тяжёлом состоянии, остальные в состоянии средней степени тяжести.

«По уточнённым данным, потеряли сознание только трое, остальные жаловались на плохое самочувствие», — подчеркивается в сообщении.

«Рамблер» писал, что ранее в школе в городе Стерлитамаке рухнул многотонный потолок в спортивном зале. В тот момент, около 7:30 по местному времени, учеников в здании школы еще не было.
Комментарии 15
Происшествия , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак вступилась за Навального и ответила «школьнику»-Соловьеву
Собчак вступилась за Навального и ответила «школьнику»-Соловьеву
Опубликовано видео последствий шторма в Северной Италии
Опубликовано видео последствий шторма в Северной Италии
«Подтверждений существования SARS-CoV-2 не обнаружено»
«Подтверждений существования SARS-CoV-2 не обнаружено»
Британская экономика может оказаться под двойным ударом
Британская экономика может оказаться под двойным ударом
Видео
Опубликовано видео последствий шторма в Северной Италии
00:41
Опубликовано видео последствий шторма в Северной Италии
Ночная дозаправка Ту-95МС в воздухе попала на видео
01:04
Ночная дозаправка Ту-95МС в воздухе попала на видео
Пассажир метро избил покашлявшую женщину без маски и попал на видео
00:17
Пассажир метро избил покашлявшую женщину без маски и попал на видео
Ребенок похлопал маму по груди в эфире утреннего шоу и попал на видео
00:28
Ребенок похлопал маму по груди в эфире утреннего шоу и попал на видео
Опубликовано видео обстрела Степанакерта азербайджанскими военными
01:53
Опубликовано видео обстрела Степанакерта азербайджанскими военными
«Кисель» из медуз в Анапе попал на видео и встревожил россиян
00:09
«Кисель» из медуз в Анапе попал на видео и встревожил россиян
Общество
Опубликовано видео гибели россиянки в уличной драке
00:49
Опубликовано видео гибели россиянки в уличной драке
Происшествия
Опубликовано видео смерча во Владивостоке
00:47
Опубликовано видео смерча во Владивостоке
Погода Общество
«Это не пукалка»: врач угрожал россиянке пистолетом
00:34
«Это не пукалка»: врач угрожал россиянке пистолетом
Происшествия
В российской школе во время линейки случилось ЧП
00:45
В российской школе во время линейки случилось ЧП
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение