В российской школе во время линейки случилось ЧП 

Ученикам школы №7 в Великих Луках стало плохо во время торжественной линейки. Трое детей находятся в тяжелом состоянии. Об этом говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Псковской области.

Согласно сообщению, плохо себя почувствовали 13 школьников. Они были госпитализированы в Великолукскую детскую городскую больницу.

«Во время линейки стало плохо детям из разных классов, разного возраста. Все они сейчас находятся под наблюдением врачей, у каждого взяли анализы, чтобы установить причину произошедшего. Ведётся проверка», — пояснил руководитель областного Комитета образования Александра Седунова.

При этом, по данным Комитета по здравоохранению, трое детей находятся в тяжёлом состоянии, остальные в состоянии средней степени тяжести.

«По уточнённым данным, потеряли сознание только трое, остальные жаловались на плохое самочувствие», — подчеркивается в сообщении.

«Рамблер» писал, что ранее в школе в городе Стерлитамаке рухнул многотонный потолок в спортивном зале. В тот момент, около 7:30 по местному времени, учеников в здании школы еще не было.