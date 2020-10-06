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Стали известны подробности инцидента с упавшими в обморок школьниками 

News.ru и ещё 73 22 минуты назад
Потерявший сознание на линейке в Великих Луках школьник жаловался на тяжесть в ногах и помутнение в глазах. Об этом рассказала тётя мальчика.
Госпитализация с линейки в школе в Псковской области потребовалась 13 ученикам, трое из них потеряли сознание. Двое школьников до сих пор находятся в реанимации в тяжёлом состоянии, сообщает «Газета.ru».
Собеседница издания отметила, что её племянник потерял сознание одним из первых. Врачам скорой помощи удалось привести мальчика в чувство. Его собираются выписать уже 6 октября.

Сейчас говорит, что хорошо себя чувствует. Он сказал, что ноги стали тяжёлые и в глазах потемнело, — подчеркнула женщина.

Она добавила, что девочка, находящаяся в реанимации, чувствует себя очень плохо, «ноги не держат совсем». По словам женщины, в числе пострадавших оказались ученики разных классов. Кто-то уже дома, кто-то всё ещё находится под присмотром врачей из-за плохого самочувствия, рассказала собеседница издания.
Ранее NEWS.ru сообщал, что председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко рассказала о состоянии школьников из города Великие Луки. По её словам, двое детей находятся в реанимационной палате. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести. Точный диагноз детей остаётся неизвестным. В торжественной линейке, которая проходила в честь переименования школы, участвовали только ученики шестых и восьмых классов.
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Происшествия , Видео , Общество , Марина Гаращенко , Газета.Ru
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