ЧП в Крыму: пожилой тренер растлил ученицу

Против 69-летнего тренера по пулевой стрельбе из Симферополя возбудили дело из-за растления 13-летней девочки. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) РФ.
Следователи выяснили, что во второй половине дня 29 сентября тренер дождался, когда девочка останется в раздевалке одна, и совершил «развратные действия, не связанные с применением насилия». Девочка вырвалась, убежала домой и рассказала матери о случившемся, женщина обратилась в полицию.
Тренера задержали, он стал фигурантом дела о развратных действиях в отношении ребенка, не достигшего 14 лет (часть 2 статьи 135 УК РФ, до восьми лет тюрьмы). СК отмечает, что в его телефоне нашли «непристойные» фотографии.
Следователи планируют выяснить, сталкивались ли другие воспитанницы тренера с домогательствами.
Как сообщал «Рамблер», ранее чемпиона России по бодибилдингу, фитнес-тренера Александра Крупнова задержали в Москве по подозрению в растлении школьницы. СМИ писали, что 33-летний мужчина познакомился с 15-летней девочкой в соцсетях. Мать школьницы узнала об их отношениях и обратилась в полицию.