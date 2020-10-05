ЧП в Крыму: пожилой тренер растлил ученицу

Против 69-летнего тренера по пулевой стрельбе из Симферополя возбудили дело из-за растления 13-летней девочки. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) РФ.

Следователи выяснили, что во второй половине дня 29 сентября тренер дождался, когда девочка останется в раздевалке одна, и совершил «развратные действия, не связанные с применением насилия». Девочка вырвалась, убежала домой и рассказала матери о случившемся, женщина обратилась в полицию.

Тренера задержали, он стал фигурантом дела о развратных действиях в отношении ребенка, не достигшего 14 лет (часть 2 статьи 135 УК РФ, до восьми лет тюрьмы). СК отмечает, что в его телефоне нашли «непристойные» фотографии.

Следователи планируют выяснить, сталкивались ли другие воспитанницы тренера с домогательствами.