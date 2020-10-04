Названа возможная причина катастрофы на Камчатке

Причиной экологической катастрофы на Камчатке могло стать ракетное топливо, которое было сброшено в Тихий океан. Такую версию высказало издание Readovka.

Как сообщает СМИ, вблизи побережья, где были обнаружены мертвые морские обитатели, находятся военные бухты и закрытые полигоны Минобороны РФ

«Среди них Козельский полигон, где в период с 1979 года было захоронено порядка 108 тонн ядохимикатов. В 2008 году его собирались законсервировать, но в силу секретности получить достоверную информацию о нынешнем состоянии полигона просто не представляется возможным», — пишет Readovka.

Издание уточняет, что полигон находится на реке Мутнушка, которая впадает в реку Налычева. По одной из версий, туда и был осуществлен сброс вредных веществ.

Кроме того, в окрестностях Халактырского пляжа периодически проходят военные учения Минобороны РФ. В ведомстве отрицают свою причастность к загрязнению океана. Вместе с тем ученые предполагают, что слитая субстанция не похожа на горюче-смазочные материалы.

В воскресенье, 4 октября, губернатор Камчатки Владимир Солодов провел инспекцию мест, где произошло загрязнение. По его словам, ситуация нормализуется.

«Обстановка на Авачской бухте благоприятная, люди отдыхают на берегу моря, и, в целом, ситуация нормализуется благодаря уникальной способности океана к восстановлению», — заявил Солодов после рейда.

Также глава Камчатки пригрозил должностным лицам увольнением из-за экологического ЧП.