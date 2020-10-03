Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Отец напавшего с фекалиями на Пашаева активиста сообщил о пропаже сына 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Напавший на Пашаева хулиган пропал
Фото: РИА Новости
Отец 22-летнего Ильи И., напавшего на бывшего адвоката Эльмана Пашаева сообщил о пропаже сына, сообщает РЕН ТВ.
Молодой человек перестал выходить на связь около трех дней назад. По словам отца активиста, такое поведение ранее сыну было несвойственно. До пропажи напавший на Пашаева говорил родителям, что у него все хорошо и он сейчас временно прячется. «Мы вообще не понимает, чего произошло, для чего это ему», — сказал отец молодого человека.
Облившие Пашаева фекалиями объяснили поступок
О нападении на Пашаева стало известно 1 октября. Неизвестные облили его фекалиями у входа в здание редакции информагентства «Россия сегодня». При этом незнакомцы заявили Пашаеву: «За вчерашнее высказывание». Он напомнил, что вчера обещал раскрыть заказчика из числа высокопоставленных чиновников, кто стоял за делом Ефремова, и гонениями на самого адвоката. Схватка Пашаева с облившим его фекалиями активистом попала на видео.
Видео дня. Уволили полицейского, выдавшего поддельную справку по делу Ефремова
Последние новости
Назван предполагаемый виновник загрязнения воды на Камчатке Назван предполагаемый виновник загрязнения воды на Камчатке Суточный прирост случаев заражения COVID-19 в Москве достиг максимума с 23 мая Суточный прирост случаев заражения COVID-19 в Москве достиг максимума с 23 мая Германия оценила вероятность введения санкций против России из-за Навального Германия оценила вероятность введения санкций против России из-за Навального
Комментарии 2
Происшествия , Эльман Пашаев , РЕН ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянин избил до смерти жену в день свадьбы
Россиянин избил до смерти жену в день свадьбы
Шепелев рассказал о романе с Галкиным
Шепелев рассказал о романе с Галкиным
В Белоруссии проведут инаугурацию «настоящего президента»
В Белоруссии проведут инаугурацию «настоящего президента»
Основателя газеты «Спид-инфо» объявили в розыск
Основателя газеты «Спид-инфо» объявили в розыск
Видео
Опубликовано видео последствий разлива нефти на Камчатке
00:12
Опубликовано видео последствий разлива нефти на Камчатке
Груженая тюками на крыше легковушка Магомеда из Москвы попала на видео
00:18
Груженая тюками на крыше легковушка Магомеда из Москвы попала на видео
Опубликовано видео с уничтожением армянской техники Закавказье
01:39
Опубликовано видео с уничтожением армянской техники Закавказье
Опубликовало видео «совершенно чистого» Халактырского пляжа
00:24
Опубликовало видео «совершенно чистого» Халактырского пляжа
Опубликовано видео последствий крупного пожара под Воронежем
00:28
Опубликовано видео последствий крупного пожара под Воронежем
Чичерина рассказала об обстреле в Нагорном Карабахе
01:06
Чичерина рассказала об обстреле в Нагорном Карабахе
Происшествия Шоу-бизнес
Порошенко госпитализирован
02:32
Порошенко госпитализирован
В мире
У советской М-46 в Сирии «испарился» ствол
00:13
У советской М-46 в Сирии «испарился» ствол
Армия
Тесака похоронили в белом гробу
01:29
Тесака похоронили в белом гробу
Происшествия
Купающиеся с туристами дельфины в Крыму попали на видео
00:40
Купающиеся с туристами дельфины в Крыму попали на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение