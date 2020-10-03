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Российская порноактриса раскрыла подробности своего изнасилования

Майк Габриелян
1 час назад
Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) обвинила в изнасиловании трех мужчин, с которыми каталась на яхте в Геленджике. О случившемся работница порноидустрии подробно рассказала в соцсетях (присутствует нецензурная лексика).
Российская актриса раскрыла подробности изнасилования
Фото: соцсетисоцсети
Порноактриса опубликовала свое заявление в полицию. На яхте она была с подругой, которая также стала потерпевшей. По словам Бушуевой, обидчиков даже не задержали.
«Е**** втроем полночи, били, подругу били так, что аж кровью блювала, потом в полиции держали сутки не отпускали типа что надо следователя дождаться и все проити, эмили всЯ в крови сидела, потом сережки прое**** в ходе насилия и эти мрази ходят даже не задержали, за*****, улики собираем! Да мне пофиг, бог им судья!надеюсь все таки сппаведливость восторжествует и как то все будет по справедливости. ИМЕНа ЭТИХ ТВАРЕЙ В ПРОТОКОЛЕ! имею права выкладывать!!!!» - написала Тейлор в своем аккаунте(орфография и пунктуация сохранены).
Пострадавшая отметила, что род её деятельности не должен влиять на отношение со стороны органов.
«Мы все таки остаемся девушками и насиловать и обращаться с нами как будто мы самые конченные, и нас только е**** можно не позволю. Я из за этих мразей сережку дорогую потеряла на их яхте телефон разбила а этого даже в протоколе не написали, за*****! погуляла», - добавила Тейлор- Бушуева.
Ранее «Рамблер» сообщал, что новосибирская полиция ищет хакеров, включивших порно на уличном экране.
Происшествия,Любовь Бушуева,Геленджик,
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