Российская актриса раскрыла подробности изнасилования

«Е**** втроем полночи, били, подругу били так, что аж кровью блювала, потом в полиции держали сутки не отпускали типа что надо следователя дождаться и все проити, эмили всЯ в крови сидела, потом сережки прое**** в ходе насилия и эти мрази ходят даже не задержали, за*****, улики собираем! Да мне пофиг, бог им судья!надеюсь все таки сппаведливость восторжествует и как то все будет по справедливости. ИМЕНа ЭТИХ ТВАРЕЙ В ПРОТОКОЛЕ! имею права выкладывать!!!!» - написала Тейлор в своем аккаунте(орфография и пунктуация сохранены).
«Мы все таки остаемся девушками и насиловать и обращаться с нами как будто мы самые конченные, и нас только е**** можно не позволю. Я из за этих мразей сережку дорогую потеряла на их яхте телефон разбила а этого даже в протоколе не написали, за*****! погуляла», - добавила Тейлор- Бушуева.