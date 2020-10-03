Чеченский турист одним ударом убил крымчанина

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«В ночь на 20 сентября близ кафе по улице Карла Маркса между нетрезвым 36-летним жителем Симферополя и неизвестным мужчиной произошел конфликт, в ходе которого последний ударил жителя Симферополя кулаком по лицу, в результате чего тот упал на землю, ударившись затылком об бетон», - сообщают в СУ СКР Республике. Возбуждено уголовное дело.

После падения Кузнецов обратился за помощью к медикам. Как сообщает НТВ, в больнице ему сделали снимок и не увидели серьезных травм. У мужчины диагностировали «ушиб головы, шеи и правостороннюю гематому». Он смог самостоятельно добраться до дома, где и скончался на следующий день. В свидетельстве о смерти было написано уже другое - у него обнаружили отек головного мозга и перелом основания черепа.

Следователи отметили, что предполагаемый участник драки – житель Чечни. Удалось выяснить, что через несколько дней после произошедшего он вернулся на родину и не знал, к чему привел его удар.

В настоящее время идет расследование. Также сообщается, что правоохранители дадут оценку действиям врачей, к которым пострадавший обращался за помощью.

Прокомментировал инцидент и глава Чечни Рамзан Кадыров

«Мы, конечно, как и всегда, разберемся в случившемся. И если виновны представители нашей республики, то они, без всякого сомнения, будут наказаны согласно закону. Но сейчас речь не только об этом», - написал Кадыров в своем Telegram.

Он уточнил, что в который раз наблюдает «за попыткой СМИ и блогеров привлечь к себе внимание на теме, связанной с чеченцами», а ведь убийства совершаются каждый день.