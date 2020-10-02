Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Сотрудника Госдумы избили в столичном метро 

Павел Тиунов 23 минуты назад
Сотрудника Госдумы избили в столичном метро
Фото: ТАСС
Конфликт сотрудника секретариата Государственной думы РФ и неизвестного мужчины в столичной подземке закончился избиением первого и розыском второго, сообщает «Царьград». Работник аппарата нижней палаты парламента получил серьезные травмы.
Инцидент произошел еще в начале сентября. Сотрудник Госдумы пояснил, что ссора с другим пассажиром метро началась около 23:00 в вагоне поезда, следующего до Коньково. Словесная перепалка быстро переросла в потасовку. Мужчину избили. Позже медики зафиксировали у него многочисленные ушибы на теле и черепно-мозговую травму.
Больше месяца пострадавший лечился в поликлинике управления делами президента. На днях он обратился с заявлением в полицию. Второго участника конфликта в настоящее время разыскивают правоохранители.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что бывшего депутата Госдумы РФ Анатолия Петрова обокрали. Инцидент произошел на 47-ом километре МКАД на парковке автосалона «Мейджер Авто». 64-летний Петров оставил свою Toyota Camry на 45 минут. Этого времени хватило преступникам, чтобы вскрыть дверь авто и похитить его сумку, в которой лежали документы и деньги. Злоумышленники «обогатились» на 6 500 рублей. Петров написал заявление в полицию. В настоящее время идет расследование.
Видео дня. Спортсменку публично заставили доказать свой пол в аэропорту
Комментарии
Происшествия , Анатолий Петров , Госдума , Царьград ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Дали отопление»: фото Шпицы без трусов взорвало сеть
«Дали отопление»: фото Шпицы без трусов взорвало сеть
Кто уничтожил системы ПВО в Карабахе?
Кто уничтожил системы ПВО в Карабахе?
Сотни азербайджанцев «оккупировали» консульство в Екатеринбурге
Сотни азербайджанцев «оккупировали» консульство в Екатеринбурге
Почему провалился «азербайджанский блицкриг» в Карабахе
Почему провалился «азербайджанский блицкриг» в Карабахе
Видео
Чичерина рассказала об обстреле в Нагорном Карабахе
01:06
Чичерина рассказала об обстреле в Нагорном Карабахе
Происшествия Шоу-бизнес
Купающиеся с туристами дельфины в Крыму попали на видео
00:40
Купающиеся с туристами дельфины в Крыму попали на видео
Общество
Опубликовано видео задержания ФСБ мэра в Иркутской области
00:46
Опубликовано видео задержания ФСБ мэра в Иркутской области
Происшествия
Рудковская и Плющенко снова стали родителями
00:36
Рудковская и Плющенко снова стали родителями
Шоу-бизнес
В российском цирке медведь напал на ребенка
00:41
В российском цирке медведь напал на ребенка
Происшествия
Пашаев рассказал о нападении и попал на видео
01:29
Пашаев рассказал о нападении и попал на видео
Происшествия
Появилось видео последствий обстрелов в Карабахе
01:44
Появилось видео последствий обстрелов в Карабахе
Происшествия
Появилось видео инаугурации мэра-уборщицы
04:54
Появилось видео инаугурации мэра-уборщицы
Общество
Бродячий кот разгромил магазин и попал на видео
00:59
Бродячий кот разгромил магазин и попал на видео
Происшествия
Пренебрежительное обращение с чемоданами в аэропорту попало на видео
00:20
Пренебрежительное обращение с чемоданами в аэропорту попало на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть