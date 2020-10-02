Сотрудника Госдумы избили в столичном метро 

Конфликт сотрудника секретариата Государственной думы РФ и неизвестного мужчины в столичной подземке закончился избиением первого и розыском второго, сообщает «Царьград». Работник аппарата нижней палаты парламента получил серьезные травмы.

Инцидент произошел еще в начале сентября. Сотрудник Госдумы пояснил, что ссора с другим пассажиром метро началась около 23:00 в вагоне поезда, следующего до Коньково. Словесная перепалка быстро переросла в потасовку. Мужчину избили. Позже медики зафиксировали у него многочисленные ушибы на теле и черепно-мозговую травму.

Больше месяца пострадавший лечился в поликлинике управления делами президента. На днях он обратился с заявлением в полицию. Второго участника конфликта в настоящее время разыскивают правоохранители.