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Российская порноактриса поехала в клуб после группового изнасилования в отпуске 

Lenta.ru 51 минуту назад
Российская актриса поехала в клуб после изнасилования
Фото: Lenta.ru
Российская порноактриса Любовь Бушуева, известная как Лола Тейлор, после того, как написала заявление о групповом изнасиловании, отправилась в рестораны и ночные клубы Новороссийска. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщает РЕН ТВ.
По словам порноактрисы, после изнасилования у нее из-за нервов началось расстройство желудка, но это не причина отказываться от клубов и ресторанов.

«А что, мы должны засесть дома и ничего не делать? Мы приехали на отдых», — объяснила девушка.

На видео, снятом в одном из ресторанов, Бушуева пожаловалась, что, увидев, как она проводит время, сотрудники правоохранительных органов над ней посмеялись, спрашивая: «Тебе мало что ли?».
30 сентября сообщалось, что Бушуева написала заявление в полицию о побоях и групповом изнасиловании. По словам порноактрисы, они с подругой Эмили отдыхали на яхте в Геленджике, когда на них напали трое мужчин, избили и изнасиловали девушек.
Уточнялось, что в 2014 году Бушуева уже подвергалась насилию. В соцсети она познакомилась с двумя мужчинами, которые пригласили ее в гости, а когда порноактриса приехала — надели на нее наручники и изнасиловали. Тогда девушка спаслась, выпрыгнув из окна третьего этажа. В 2015 году нападавших приговорили к семи и восьми годам лишения свободы.
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Комментарии 2
Происшествия , Криминал , Шоу-бизнес , Любовь Бушуева , МВД , РЕН ТВ , Новороссийск
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