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Застрял в окне: турист из РФ трагически погиб в турецком отеле 

Павел Тиунов 55 минут назад
Россиянин погиб в Турции страшной смертью
Фото: depositphotos.com
58-летнего туриста из Нижнекамска насмерть придавило автоматическое окно в турецком отеле, сообщает издание «НТР 24». Администрация гостиницы своей вины в трагедии не видит.
Известно, что погибший приехал отдыхать на Средиземное море вместе с женой и дочерью. Семья заселилась в комнату под мансардой с автоматическим окном. Доподлинно не известно, как мужчина застрял в проеме. По словам его супруги, автоматика сработала неожиданно: окно придавило голову ее мужа, и он задохнулся.
Родственники погибшего уверяют, что механизм окна был неисправен. Администрация отеля настаивает на обратном, подчеркивая, что проблем с автоматикой никогда не было. Турецкие эксперты провели вскрытие тела россиянина, однако его результаты родным выдадут только через полгода. Дочь туриста заявила, что намерена добиться повторной экспертизы, но уже в России.
В прошлом году, как сообщал «Рамблер», много шума наделала смерть москвича Олега Летуновского, тело которого было найдено в номере пятизвездочного отеля в Турции. Местные правоохранители заявили, что мужчина покончил с собой. Российские криминалисты с коллегами не согласились, отметив, что на россиянина скорее всего было совершено нападение, о чем ясно говорил след от электрошокера на руке.
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