Облившие Пашаева фекалиями объяснили поступок 

Молодые люди, облившие адвоката Эльмана Пашаева фекалиями из термоса, объяснили свой поступок.
Нападавшие опубликовали видео, в котором сообщили, что не собирались пачкать фекалиями костюм Пашаева от Armani.
«Нашей целью было вручение термоса с фекалиями за его неприкрытую ложь», — заявил один из молодых людей.
По словам юноши, он собирался вручить «этот „Оскар“ Пашаеву, но поскользнулся на ступеньке, и некоторое количество содержимого термоса попало на одежду адвоката, сообщает Mash.
Как писал „Рамблер“, ранее Эльман Пашаев сообщил, что перед пресс-конференцией на Зубовском бульваре в Москве, где он намеревался назвать имена заказчиков дела Михаила Ефремова, к нему подошли четверо неизвестных и облили его фекалиями из термоса. Пашаеву удалось догнать одного из нападавших, во время схватки из кармана молодого человека выпал военный билет. Адвокат пообещал воспитать молодого человека по всей строгости так, что ему больше не придет в голову заниматься подобными вещами.