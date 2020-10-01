Окно в турецком отеле убило россиянина

По словам дочери погибшего, окно явно было неисправно. Девушка винит отель в смерти отца. По ее словам, руководство гостиницы проигнорировало встречу с семьей погибшего, улаживать ситуацию прислали менеджера. Она также рассказала, что турецкая сторона затягивает с готовностью результатов вскрытия тела. Семье объявили, что результаты озвучат только через полгода.