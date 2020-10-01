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Окно в турецком отеле убило россиянина

Вероника Полынина
58 минут назад
Российского туриста в Турции насмерть придавило автоматическим окном, сообщает телеканал НТР.
Окно в турецком отеле убило россиянина
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
57-летний житель Татарстана отдыхал в Турции с семьей. В номере отеля на мансарде было установлено автоматическое окно. Окно опустилось, когда мужчина высунулся на улицу, и мужчина задохнулся. В момент происшествия погибший находился в номере один – жена и дочь отправились на вечернюю программу в отеле.
По словам дочери погибшего, окно явно было неисправно. Девушка винит отель в смерти отца. По ее словам, руководство гостиницы проигнорировало встречу с семьей погибшего, улаживать ситуацию прислали менеджера. Она также рассказала, что турецкая сторона затягивает с готовностью результатов вскрытия тела. Семье объявили, что результаты озвучат только через полгода.
В настоящее время тело россиянина готовятся перевезти на родину. В России за счет семьи будет проведено повторное вскрытие.
Как сообщал «Рамблер», ранее в турецком Кемере погибла российская туристка. 65-летнюю россиянку сбил микроавтобус на выходе из отеля, в результате чего она скончалась.
Происшествия,Республика Татарстан,Турция,
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