Полицейские нашли школьницу в московском притоне 

Московские полицейские нашли 15-летнюю школьницу в притоне, организованном в квартире жилого дома. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Жители многоэтажного дома на улице Куусинена заметили несовершеннолетнюю девочку, которая приходит в квартиру, где по их предположениям работал подпольный бордель. Бдительные соседи вызвали полицию, которая задержала 27-летнего уроженца Узбекистана Азиза Ф. по подозрению в организации нелегального притона.

Следователи выяснили личность несовершеннолетней, которая оказалась 15-летней школьницей Мариной П. Азиз обманным путем ее совратил и заставил работать проституткой. Примерно месяц подросток оказывала интимные услуги, пока притон не накрыли полицейские.

В отношении иностранца возбуждены уголовные дела по статьям 240 УК РФ («Вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетней») и 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»).