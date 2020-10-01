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Полицейские нашли школьницу в московском притоне 

Lenta.ru 43 минуты назад
Полицейские нашли школьницу в московском притоне
Фото: globallookpress.com
Московские полицейские нашли 15-летнюю школьницу в притоне, организованном в квартире жилого дома. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Жители многоэтажного дома на улице Куусинена заметили несовершеннолетнюю девочку, которая приходит в квартиру, где по их предположениям работал подпольный бордель. Бдительные соседи вызвали полицию, которая задержала 27-летнего уроженца Узбекистана Азиза Ф. по подозрению в организации нелегального притона.
Следователи выяснили личность несовершеннолетней, которая оказалась 15-летней школьницей Мариной П. Азиз обманным путем ее совратил и заставил работать проституткой. Примерно месяц подросток оказывала интимные услуги, пока притон не накрыли полицейские.
В отношении иностранца возбуждены уголовные дела по статьям 240 УК РФ («Вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетней») и 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»).
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