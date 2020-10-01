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Мужчина погиб от удара ножом в Москве 

News.ru и ещё 7 2 часа назад
Мужчина погиб от удара ножом в Москве
Фото: Pixabay
На юго-востоке Москвы погиб управляющий приютом для животных — неизвестный ударил его ножом в шею.
По данным РЕН ТВ, трагедия произошла в питомнике на улице 2-я Вольская. По предварительным данным, злоумышленник проник на территорию приюта. Столкнувшись с управляющим, он нанёс ему удар ножом в шею и скрылся.
Мужчина, ранее работавший полицейским и вышедший на пенсию, скончался на месте. Полицейские занимаются поиском преступника. Сотрудники правоохранительных органов допускают, что к убийству мог привести конфликт.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Басманный суд принял решение об аресте Ильи Чалых, в гостях у которого при странных обстоятельствах скончался известный пианист Никита Куклин. Оба они работали в Московской консерватории и были друзьями.
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Происшествия , Криминал , МВД , Москва
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