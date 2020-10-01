Мужчина погиб от удара ножом в Москве 

На юго-востоке Москвы погиб управляющий приютом для животных — неизвестный ударил его ножом в шею.

По данным РЕН ТВ, трагедия произошла в питомнике на улице 2-я Вольская. По предварительным данным, злоумышленник проник на территорию приюта. Столкнувшись с управляющим, он нанёс ему удар ножом в шею и скрылся.

Мужчина, ранее работавший полицейским и вышедший на пенсию, скончался на месте. Полицейские занимаются поиском преступника. Сотрудники правоохранительных органов допускают, что к убийству мог привести конфликт.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Басманный суд принял решение об аресте Ильи Чалых, в гостях у которого при странных обстоятельствах скончался известный пианист Никита Куклин. Оба они работали в Московской консерватории и были друзьями.