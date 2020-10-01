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Ефремов написал покаянное письмо из СИЗО 

Вероника Полынина 1 час назад
Ефремов написал покаянное письмо из СИЗО
Фото: РИА Новости
В Сети появилась фотография апелляционной жалобы Михаила Ефремова на приговор Пресненского суда по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце. Фото документа публикует телеграм-канал Mash.
В апелляционной жалобе, направленной Мосгорсуд, Михаил Ефремов заявляет, что полностью признает свою вину и готов возместить моральный и материальный ущерб пострадавшим.
По словам Ефремова, позиция, которую он занимал во время судебного процесса, связана с давлением на него адвоката Эльмана Пашаева, убеждавшего его в том, что доказательств его вины нет.

«Я искренне раскаиваюсь, приношу семье погибшего Захарова Сергея свои извинения и прошу суд смягчить приговор Пресненского районного суда до пределов, не связанных с лишением свободы», — говорится в прошении.

Ефремов также указал, что полностью выплатил назначенную судом компенсацию старшему сыну Захарову в размере 800 тысяч рублей.
8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем внедорожника выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался. 8 сентября Пресненский районный суд Москвы признал актера виновным в нарушении правил дорожного движения (ПДД) и приговорил его к лишению свободы на восемь лет в колонии общего режима.
Комментарии 4
Происшествия , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Мосгорсуд , ФСИН
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