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Ефремов прислал в суд вторую жалобу на приговор 

РИА Новости и ещё 34 1 час назад
Ефремов прислал в суд вторую жалобу на приговор
Фото: РИА Новости
Актер Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет колонии за смертельное ДТП, прислал в суд вторую жалобу на приговор, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.

"В суд поступила очередная жалоба Ефремова", — сказала она.

По словам пресс-секретаря, в ней он повторяет доводы предыдущей жалобы, в которой указывал, что раскаивается в содеянном, признает себя виновным и просит смягчить приговор суда, а его позиция была обусловлена давлением адвоката Эльмана Пашаева.
Со стороны Ефремова апелляции также подали Пашаев и его коллега Елизавета Шаргородская, по отдельности новые адвокаты Владимир Васильев и Петр Хархорин. Кроме того, приговор обжаловали гражданская жена погибшего курьера и компания, которой принадлежала его машина.
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Происшествия , Владимир Васильев , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , РИА Новости , Москва
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