Ефремов прислал в суд вторую жалобу на приговор 

Актер Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет колонии за смертельное ДТП, прислал в суд вторую жалобу на приговор, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
"В суд поступила очередная жалоба Ефремова", — сказала она.
По словам пресс-секретаря, в ней он повторяет доводы предыдущей жалобы, в которой указывал, что раскаивается в содеянном, признает себя виновным и просит смягчить приговор суда, а его позиция была обусловлена давлением адвоката Эльмана Пашаева.
Со стороны Ефремова апелляции также подали Пашаев и его коллега Елизавета Шаргородская, по отдельности новые адвокаты Владимир Васильев и Петр Хархорин. Кроме того, приговор обжаловали гражданская жена погибшего курьера и компания, которой принадлежала его машина.